Roma, Juric non trova la via di fuga: "Risultato negativo, serviva attenzione"

La scossa attesa dopo la sconfitta di Verona non è arrivata in Europa League per la Roma che in casa dell'Union St. Gilloise non è andata oltre l'1-1 non riuscendo a difendere il vantaggio procurato da Mancini. "Non possiamo essere soddisfatti - ha commentato il tecnico Juric a fine partita -, anche se ci sono stati tratti positivi. Il risultato è negativo, ma comunque meglio un punto". La prestazione non ha portato una svolta che sembra necessaria: "I ragazzi stanno dando tutto e mi dispiace, ci mettono cuore e anima ma non raccolgono quello che vogliono. Oggi si doveva vincere con attenzione, ma è mancata in un episodio che si poteva gestire meglio".