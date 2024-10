Roma, Juric: "Importante riprendere la strada giusta, sono molto soddisfatto"

"Kone e Le Fée? Sono una bella coppia. Kone ha forza, Le Fée è intelligente, legge bene le situazioni e dà equilibrio - ha aggiunto Juric commentando la prestazione dei due mediani -. Oggi mi sono piaciuti. Sono stati intensi in fase difensiva e hanno mosso bene la palla". "Pellegrini non è partito dall'inizio per scelta tecnica, ma sono contento di come è entrato in campo da capitano - ha continuato -. Dovbyk? Non stava bene. Stasera abbiamo giocato col falso nove, ma dobbiamo recuperare Artem". "Il falso nove? E' il ruolo che mi ha divertito di più nella carriera - ha concluso Juric -. A Verona lo abbiamo fatto per lunghi tratti e ci siamo divertiti molto, è un'opzione che ogni tanto penso di usare".