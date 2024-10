Serie A, Roma-Torino 1-0: Dybala scaccia i fantasmi

LE STATISTICHE

- Ivan Juric (301) ha superato quota 300 punti come allenatore in Serie A.

- Il Torino è la prima squadra contro cui la Roma ha registrato 70 successi in Serie A (42N, 47P completano il bilancio dei 159 precedenti).

- La Roma è andata a segno in 27 delle ultime 28 sfide contro il Torino in Serie A, realizzando 54 gol nel parziale (1.93 di media a partita). In generale, solo contro l’Inter (232) la formazione giallorossa ha realizzato più gol che contro i granata (228) nella competizione.

- La Roma ha vinto tutti e tre i match giocati di giovedì contro il Torino in Serie A dopo quello dell’aprile 1934 (6-3 in trasferta) e di quello nel dicembre 2020 (3-1 all’Olimpico firmato dalle reti di Mkhitaryan, Pellegrini e Veretout per i giallorossi e di Belotti per i granata).

- Il Torino ha perso tre match esterni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre del 2022 (proprio con Ivan Juric in panchina).

- Il Torino ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 18 (7V, 7N).

- Paulo Dybala ha eguagliato Gonzalo Higuaín a quota 125 gol, raggiungendo così la terza posizione tra i migliori marcatori di nazionalità sportiva argentina in Serie A, dietro solamente ad Hernán Crespo (153) e Gabriel Batistuta (184).

- Nessun giocatore di Serie A ha realizzato più gol di Paulo Dybala negli incontri giocati nel massimo campionato tra il lunedì e il venerdì: 33, al pari di Francesco Totti, superato Ciro Immobile (32).

- Paulo Dybala è tornato a segnare un gol su azione in Serie A per la prima volta dal 26 febbraio scorso, ovvero dal match di ritorno contro il Torino (in quel caso tripletta nel 3-2 finale).

- Stephan El Shaarawy ha raggiunto le 300 presenze in Serie A, 214 delle quali con la maglia della Roma.

Tra i giocatori che contano almeno quattro presenze in questa Serie A, solo Jeff Ekhator (11/11/2006) è più giovane di Alieu Njie (14/05/2005).