Roma, Juric: "Certi errori si pagano caro. Dobbiamo alzare la qualità"

Tanta applicazione ma pochi spunti e, di fatto, altrettanto poca lucidità nelle zone di campo decisive. Dybala può essere un esempio: "Ci devo lavorare tanto. Avendo giocatori nuovi, fanno fatica ad interpretare certe situazioni. L'applicazione di tutta la squadra è allucinante, ma delle volte c'è da scambiarsi e correre meno". Un ambiente, quello giallorosso, che resta in fibrillazione: "L'unico modo per rasserenare l'ambiente sono i risultati, per questo mi dispiace per stasera. Il pubblico era contento per diverse cose, il resto sono chiacchiere. Se continuiamo così, faremo i risultati. Soprattutto i giocatori che sono fischiati, devono essere forti. Da tempo la Roma non giocava così contro l'Inter".