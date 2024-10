Serie A, Roma-Inter 0-1: Lautaro decide la battaglia dell'Olimpico, ma Inzaghi trema per Calhanoglu e Acerbi

Nella prima parte di gara le due squadre hanno anche provato ad inventare qualcosa più dell'avversario per cercare degli oggettivi vantaggi nella caccia ai tre punti, ma da una parte il tiro di Pellegrini dal limite dell'area è finito in curva nord e dall'altra la conclusione dalla distanza di Thuram, dopo una bella ripartenza orchestrata da Mkhitaryan e Lautaro, è stata fermata facilmente da Svilar. All'11 Sommer ha dovuto ringraziare il proprio palo per averlo salvato da una papera clamorosa su cross innocuo di Pellegrini, ma subito dopo l'Inter ha dovuto cambiare pelle per l'uscita dal campo di Calhanoglu per una contrattura al flessore; stessa sorte un quarto d'ora più tardi per Acerbi. La struttura centrale modificata completamente nell'assetto e negli equilibri ha fatto scemare la veemenza nerazzurra, con la formazione di Inzaghi che da quel momento in poi ha rallentato il ritmo e l'intensità alla ricerca di linee di passaggio da collaudare con nuovi interpreti e per questo meno sicure. La Roma però in mezzo al campo non è riuscita a prendere il sopravvento, preoccupata di non lasciare spazio a verticalizzazioni per Thuram e Lautaro, limitandosi a un'altra conclusione di Pellegrini piuttosto centrale.