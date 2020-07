Roma, inviata a Petrachi la lettera di licenziamento per giusta causa

La Roma taglia definitivamente i rapporti con Gianluca Petrachi. L'ex direttore sportivo, che era stato sospeso lo scorso 18 giugno per divergenze interne, ha ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa dalla società giallorossa. Il CEO Fienga rappresenterà il punto di riferimento per squadra e Fonseca mentre le deleghe operative passano a Morgan De Sanctis.