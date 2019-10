Roma in emergenza: a centrocampo c'è solo Veretout

ROSA CORTA

Allarme rosso in casa Roma dopo gli infortuni di Kalinic e Cristante. Per gli impegni contro Borussia Monchengladbach e Milan, Fonseca avrà infatti gli uomini contati. Un'emergenza particolarmente pesante a centrocampo, dove, dopo i ko di Pellegrini e Diawara, il tecnico giallorosso avrà a disposizione soltanto Veretout tra i giocatori di ruolo. Ma anche in attacco la situazione non è delle più rosse a Trigoria. Senza Kalinic e con Under e Mkhitaryan in fase di recupero, anche qui il tecnico giallorosso dovrà inventarsi qualcosa. Roma, maledizione crociato lapresse

Rosa alla mano, per le prossime due partite Fonseca dovrà fare i salti mortali per scegliere undici giocatori e far quadrare gli equilibri in campo. Al netto dei lungodegenti e dei calciatori ancora in fase di recupero, il tecnico giallorosso sarà chiamato a rimaneggiare la formazione soprattutto in mediana, dove l'unico punto fermo resta Veretout. Accanto al francese potrebbero giocare Pastore, Santon, Florenzi o Zaniolo. Ma nulla, per ora, è deciso. Anche in attacco, infatti, Fonseca dovrà fare i conti con alternative decisamente limitate. Senza Kalinic, con Kluivert squalificato per il Milan e con Under e Mkhitaryan ancora in dubbio, le opzioni sono poche e le scelte quasi obbligate.

