Runjaic: "Udinese e Sassuolo squadre simili, obiettivo 3 punti"

"Ci ricordiamo bene come andò all'andata, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo: una sconfitta meritata. Loro hanno un potenziale simile al nostro. Hanno una chiara e interessante organizzazione, con buona qualità a livello individuale. Faremo di tutto per ottenere i tre punti. Serve la giusta intensità, che ci è mancata a Lecce". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia del lunch match casalingo dell'Udinese con il Sassuolo. Quanto all'attacco, orfano di Davis, il tecnico tedesco ha fatto sapere che Zaniolo "si è allenato molto bene: non mi aspetto i miracoli da lui, ma può comunque fare la differenza per la nostra squadra. Sono ottimista ma non mi sbilancerò su chi giocherà in attacco assieme a lui. Davanti ai nostri tifosi vogliamo fornire una bella prestazione e ottenere punti per la classifica". Buksa tornerà a disposizione - ma solo per la panchina - mentre Kamara sarà ancora out: in settimana tornerà in gruppo, in prospettiva Bologna. Difesa d'ufficio per Solet, dopo le incertezze di Lecce: "Ha sempre voglia di farsi dare il pallone. Negli ultimi due mesi ha stabilizzato il livello delle sue prestazioni. Vedo grandi concentrazioni e passione portati sul campo. Contribuisce anche molto alla fase offensiva, con passaggi filtranti. Ora deve ridurre il numero degli errori commessi: esattamente ciò che fa la differenza tra un buon livello e l'eccellenza che ambisce a raggiungere. Non abbiamo una vera e propria alternativa a Solet: è un perno della nostra squadra e, assieme a Karlstrom, è colui che ha avuto il minutaggio più alto". Circa possibili moduli alternativi - con la difesa a 4 - per arginare il tridente del Sassuolo, il tecnico tedesco non si è sbilanciato: "Hanno ottima qualità, con la punta centrale e due ali pericolose al fianco, coi terzini che si accentrano. Anche in contropiede sono insidiosi. Ciò che mi aspetto domani è una buona qualità nei passaggi e un miglioramento nel possesso palla. A Lecce ci siamo un po' nascosti. Non dovrà succedere nuovamente domani". Sollecitato sul Var, Runjaic si è astenuto dal fornire una propria ricetta per scongiurare polemiche: "Parlarne è importante, visto che tanti sono scontenti dell'attuale utilizzo. Spero che si trovi una soluzione che accontenti tutti. Ma nel calcio ciò è impossibile: il bello di questo sport è anche questo, la discussione che lo accompagna per l'intera settimana. Il Var deve restare al servizio dell'arbitro e non sostituirsi a lui".