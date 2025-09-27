Logo SportMediaset
VERSO ROMA-VERONA

Roma, Gasperini: "I risultati sono ok, ma ora voglio vedere la squadra crescere"

"'Turnover con la squadra di Zanetti? Mai stato fan di grandi turnazioni"

27 Set 2025 - 14:23
© Getty Images

© Getty Images

"A parte Bailey e Dybala non ci sono altre situazioni di difficoltà, saranno tutti presenti. Non sono mai stato un fan del turnover ampio, chi sta bene, soprattutto in questo periodo, ha bisogno di giocare con continuità, fissando situazioni di gioco che la squadra esprime sempre meglio di partita in partita". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con il Verona.

"Non so se sia la mia miglior partenza, non guardo tanto le statistiche - ha aggiunto -. E' stata una buona partenza sul piano dei risultati, indubbiamente, ma quello che mi preme ora è vedere la squadra crescere mettendo qualcosa in più ogni gara. Prima di raccogliere dobbiamo seminare, poi è chiaro che siamo contenti dei risultati perché ci aiutano. Ora dobbiamo continuare a inserire più giocatori affidabili".

E poi ancora: "Noi, da Svilar a Soulé, abbiamo otto-nove giocatori molto affidabili e presenti. Sempre competitivi e che rappresentano il nucleo portante della squadra. Sarà importante poi inserire a questo blocco anche altri come Pellegrini, Rensch, Tsimikas...". Infine una battuta sul Verona: "Arriviamo dalla vittoria nel derby e dal bell'esordio in Europa League, dobbiamo avere l'entusiasmo giusto e la forza di non fare la partita vista con il Torino nonostante le difficoltà siano le stesse".

roma
gasperini
risultati

