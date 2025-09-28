Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, ds Manna: "La crescita passa dai nuovi, serve pazienza"

28 Set 2025 - 20:06

Prima del big match di San Siro tra Milan e Napoli ha parlato il ds azzurro Giovanni Manna: "Sul mercato avevamo bisogno di allungare la rosa soprattutto alzando la qualità delle seconde linee e infatti stiamo giocando più o meno con gli stessi. La crescita del Napoli passa dalla crescita dei nuovi arrivati, ma ci serve solo pazienza. Ai tifosi chiediamo questo e di essere pazienti se qualche ragazzo qualche volta dovesse fare meno bene. A tutti serve giocare e crescere". Sul ruolo di favorita del Napoli: "Ci siamo conquistati sul campo lo scudetto e vogliamo difenderlo con determinazione e il lavoro quotidiano, ma ci sono tante squadre forti. Noi pensiamo a crescere pur essendo consapevoli di avere una buona squadra per il campionato e qualificarci alla Champions. Poi in Europa è un'altra storia. Anche in Italia comunque la Juventus si è rinforzata, l'Inter ha fatto una finale di Champions e anche Milan e Roma stanno dimostrando di essersi mossi bene". Infine sul rapporto con Allegri: "Sono molto legato a lui perché abbiamo fatto un percorso insieme ed è una persona di un livello umano alto. Gli auguro di fare un ottimo campionato da domani, magari arrivando dietro di noi. Il suo Milan sarà un bell'avversario".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

00:30
MCH GRONINGEN-FEYENOORD 0-1 MCH

Basta un gol di Ueda: Il Feyenoord vince 1-0 a Groningen

01:30
DICH CUESTA PRE LAZIO 28-09 DICH

Cuesta: "Il club si merita serate belle, è importante andare tutti nella stessa direzione"

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:15
DICH 1 NICO GONZALEZ POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

02:33
DICH 2 SIMEONE POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Simeone: "Abbiamo giocato la partita che volevamo"

02:15
DICH CABAL POST JUV-ATA DICH

Cabal: "Questi 10 mesi mi hanno insegnato tanto"

02:23
DICH TUDOR POST JUV-ATA DICH

Tudor: "Giocato un grandissimo primo tempo"

01:26
DICH JURIC POST JUV-ATA DICH

Juric: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

01:54
DICH DJIMSITI POST JUV-ATA DICH

Djimsiti: "Un po' di rammarico c'è"

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:15
Bologna, Italiano: "Non abbiamo gestito bene gli ultimi palloni"
21:04
Atalanta: nuovo stop per De Ketelaere, salta il Bruges
20:08
Napoli, Politano: "Non è una sfida scudetto, ma sono tre punti importanti"
20:07
Milan, Pulisic: "Battere il Napoli sarebbe un messaggio per tutti"
20:06
Napoli, ds Manna: "La crescita passa dai nuovi, serve pazienza"