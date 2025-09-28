Napoli, ds Manna: "La crescita passa dai nuovi, serve pazienza"

Prima del big match di San Siro tra Milan e Napoli ha parlato il ds azzurro Giovanni Manna: "Sul mercato avevamo bisogno di allungare la rosa soprattutto alzando la qualità delle seconde linee e infatti stiamo giocando più o meno con gli stessi. La crescita del Napoli passa dalla crescita dei nuovi arrivati, ma ci serve solo pazienza. Ai tifosi chiediamo questo e di essere pazienti se qualche ragazzo qualche volta dovesse fare meno bene. A tutti serve giocare e crescere". Sul ruolo di favorita del Napoli: "Ci siamo conquistati sul campo lo scudetto e vogliamo difenderlo con determinazione e il lavoro quotidiano, ma ci sono tante squadre forti. Noi pensiamo a crescere pur essendo consapevoli di avere una buona squadra per il campionato e qualificarci alla Champions. Poi in Europa è un'altra storia. Anche in Italia comunque la Juventus si è rinforzata, l'Inter ha fatto una finale di Champions e anche Milan e Roma stanno dimostrando di essersi mossi bene". Infine sul rapporto con Allegri: "Sono molto legato a lui perché abbiamo fatto un percorso insieme ed è una persona di un livello umano alto. Gli auguro di fare un ottimo campionato da domani, magari arrivando dietro di noi. Il suo Milan sarà un bell'avversario".