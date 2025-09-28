Atalanta: nuovo stop per De Ketelaere, salta il Bruges

© Getty Images
Niente sfida di Champions League contro il Bruges per Charles De Ketelaere. In serata, l'Atalanta ne ha comunicato la ricaduta dopo l'infortunio nel primo tempo a Parigi contro il Psg nella prima giornata della League Phase il 17 settembre scorso. L'attaccante belga continua ad accusare un risentimento fasciale al muscolo ileopsoas sinistro, tra anca e femore, che dato il precedente episodio gli impone di fermarsi fino a completa risoluzione del quadro clinico-strumentale. Potrebbe saltare, oltre alla partita di martedì sera contro la sua ex squadra, anche il Como in campionato prima della sosta per le Nazionali.
Commenti (0)