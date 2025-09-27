Logo SportMediaset
Calcio
Pisa
HOMEROSA
Pisa

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

Le parole verso la Fiorentina

27 Set 2025 - 22:27
01:42 

