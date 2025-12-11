Sassuolo, Pinamonti in dubbio per il Milan

Neroverdi ancora senza Berardi che tornerà nell'anno nuovo. Col Milan pronto a rimpiazzarlo Volpato che bene ha fatto contro la Fiorentina. Qualche dubbio in attacco: da valutare le condizioni di Pinamonti per un problema alla caviglia. Scelta tecnica quella che potrebbe portare Fadera tra i titolari al posto di Laurienté. Conferme a centrocampo con il solito Matic centrale affiancato da Konè e Thorvestd. Difesa a quattro ormai collaudata con Walukiewicz, Idzes, Mhuaremovic e Doig. Restano ai box Romagna, tornerà tra una decina di giorni, e Boloca.