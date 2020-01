Roma, Fonseca vuole la Coppa Italia: "Grande ambizione"

ROMA

"Come prima cosa domani voglio vedere l'atteggiamento giusto. Se non giochiamo con intensità e voglia di vincere sarà difficile battere il Parma. Io voglio vedere una Roma con grande ambizione e coraggio". Così Paulo Fonseca alla vigilia dell'impegno dei giallorossi al Tardini valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I giallorossi sono reduci da due sconfitte interne in campionato con Torino e Juventus, ma il tecnico portoghese è fiducioso: "La squadra non ha vinto le ultime due gare ma ha fatto buone partite giocando bene e quando è così bisogna guardare al futuro in maniera positiva e con ottimismo - le parole di Fonseca a Roma Tv -. Sappiamo che questa è una competizione che affrontiamo con grande ambizione e domani sarà un impegno importantissimo per noi. Scenderemo in campo per vincere, senza dubbio".

Contro il Parma mancherà per squalifica Edin Dzeko, e così Fonseca schiererà dal primo minuto Kalinic. "Giocherà lui, anche perché l'altra soluzione poteva essere l'impiego di Zaniolo, ma adesso non lo abbiamo più", spiega il tecnico ricordando il recente grave infortunio accusato dal giovane talento romanista.

E per sostituire in rosa Zaniolo è stato acquistato dall'Inter Matteo Politano, sbarcato stamattina a Fiumicino e già a Trigoria dopo aver svolto le visite mediche. Per il debutto l'ex Inter dovrà però aspettare, Fonseca infatti ha deciso di non convocarlo subito per la gara col Parma. Gara in cui comunque l'allenatore ritroverà qualche elemento uscito dall'infermeria: "Kluivert e Santon sono recuperati e pronti per giocare" annuncia Fonseca, secondo cui il Parma "è una delle più forti in contropiede". "È una squadra fisica, aggressiva e molto concreta, ma credo che strategicamente abbiamo preparato bene l'impegno e penso che i giocatori avranno voglia di vincere domani" conclude.

