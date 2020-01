Coppa Italia, Immobile e Lukaku da record

CHE NUMERI

Con la doppietta segnata ai sardi, l'attaccante belga dei nerazzurri sale a 18 gol stagionali e s'iscrive al ristrettissimo club dei bomber più travolgenti nella top 5 d'Europa: Lukaku ha infatti realizzato almeno 5 marcature multiple tra tutte le competizioni, come lui soltanto Sergio Aguero, Timo Werner, Robert Lewandowski e Ciro Immobile.

Anche il bomber della Lazio festeggia l'approdo ai quarti, perché col gol segnato alla Cremonese, il 23simo in 24 presenze stagionali, l'attaccante azzurro ha toccato quota 109 reti (in 158 gare) con la maglia dei capitolini superando Bruno Giordano nella classifica all time dei più grandi cannonieri della storia biancoceleste. Adesso nel mirino c’è il podio: Chinaglia a 122, Signori a 127 e Piola a 159. Il primo posto sembra irraggiungibile, ma se Immobile manterrà l'incredibile media realizzativa di 0,7 gol a partita tutto è possibile.