Mercato Roma, giornata di visite mediche per Politano

SCAMBIO ROMA-INTER

Matteo Politano torna a casa. L'esterno 26enne è arrivato a Roma intorno alle 9 di questa mattina per iniziare la seconda avventura in giallorosso (è cresciuto nelle giovanili senza mai esordire in prima squadra) ed effettuare le classiche visite mediche di rito. Politano rientra nello scambio tra Roma e Inter che porterà Leonardo Spinazzola in nerazzurro: entrambi valutati 25-30 milioni di euro, entrambi si trasferiranno in prestito con obbligo di riscatto. Politano arriva a Roma per le visite mediche

Politano è arrivato a Fiumicino intorno alle 9 raccogliendo dai tifosi una sciarpa giallorossa, un quarto d'ora dopo era già a Villa Stuart per le visite mediche prima dell'idoneità al Coni e la firma sul nuovo contratto (in risalita rispetto agli 1,7 milioni di euro percepiti all'Inter). Un innesto fondamentale per Fonseca, che sostituisce immediatamente Zaniolo dopo il grave infortunio di domenica.