Roma, Fonseca: "Vogliamo vincere l'Europa League"

QUI ROMA

Paulo Fonseca si gode la vittoria con il Torino che blinda il quinto posto ("abbiamo creato tante occasioni, la squadra sta bene") ma pensa già all'Europa League. "Abbiamo la gara con la Juve, ma cominciamo a pensare al Siviglia - ha detto il tecnico portoghese - Tutti dicono che la Roma deve vincere l'Europa League, noi abbiamo questa voglia di vincere ma dobbiamo pensare che non è facile. Ci sono tante squadre forti". Fonseca: "Contro la Juve Zaniolo e tanti cambi"

Grazie ai 7 risultati consecutivi i giallorossi sono riusciti a tenere a distanza il Milan e conquistare il pass diretto per l'Europa League. Ora c'è la Juve all'ultima di campionato e Zaniolo potrebbe tornare titolare per la prima volta dopo il grave infortunio. “Penso di sì, vediamo. Ho parlato con Zaniolo prima della partita e lui, molto onestamente, mi ha detto che non si sentiva pronto, ma penso che la prossima sia una buona occasione per farlo tornare dal primo minuto”.

Sul cambio di modulo con il passaggio alla difesa a 3. “Abbiamo avuto delle partite in cui abbiamo giocato con questo sistema anche nella prima parte della stagione. Devo dire che mi piace più l’altro sistema, ma questa squadra sta giocando bene così”.

Contro il Siviglia mancherà Veretout, ma la coppia Diawara-Cristante ha dato ottime risposte. “Sì, mi è piaciuta la prestazione di Cristante. Abbiamo anche altre opzioni per sostituire Veretout, ma mi è piaciuta la partita di Bryan”.