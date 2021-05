Roma, Fonseca: "Vittoria per i tifosi, Darboe ha cambiato la squadra"

"Sono soddisfatto per la vittoria nel derby. Eravamo in debito con i tifosi che sono stati sempre con la squadra". Il tecnico della Roma Paulo Fonseca non poteva congedarsi meglio dall'Olimpico nella sua ultima partita casalinga alla guida dei giallorossi. "Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi erano concentrati e non abbiamo permesso alla Lazio di fare il suo gioco". Poi l'omaggio a Darboe: "Ha cambiato la squadra, non è facile trovare un ragazzo della sua età con questo coraggio. Il suo posizionamento è importante per l'equilibrio difensivo, è un giocatore per il futuro".