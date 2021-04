Roma, Fonseca: "Vittoria importante. Troppe bugie sulla nostra squadra"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il successo in casa dell'Ajax: "Siamo stati tutti bravi a rimanere sempre concentrati"

Impresa della Roma che nell'andata dei quarti di finale di Europa League ha vinto 2-1 in rimonta in casa dell'Ajax: "Vittoria importante in un momento difficile - ha commentato Paulo Fonseca -, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita anche dopo il problema di Spinazzola. La squadra ha capito che questo è un momento importante per noi e hanno dato tutto, nonostante qualche problema in difesa. Siamo rimasti consapevoli di poter segnare e vincere".

"Abbiamo messo in campo quello che abbiamo preparato e ne sono felice - ha continuato il tecnico giallorosso -. La qualificazione non è chiusa, ma è stato importante vincere qui e fare due gol". Tra sette giorni il ritorno all'Olimpico dove la Roma non dovrà commettere leggerezze difensive: "Abbiamo controllato bene l'attacco dell'Ajax che per me è tra i più forti. Abbiamo sempre usato la testa e Pellegrini ha fatto una grande partita, come tutti".

La Roma è stata falcidiata dalle assenze: "Non possiamo dimenticare che siamo sempre stati nei primi quattro posti in classifica fino a poche settimane fa, nonostante l'aver perso tanti giocatori importanti in momenti chiave della stagione - ha recriminato Fonseca -. L'importante adesso è pensare al futuro, con i giocatori a disposizione dobbiamo lottare fino alla fine. Merito rispetto? Non posso controllare le critiche, le accetto e penso a lavorare. Mi danno però fastidio le tante bugie che si dicono, creando casini scrivendo che i giocatori mi hanno affrontato e non è assolutamente vero. Non c'è serietà quando si inventano queste cose. Io posso controllare il mio lavoro e della squadra, il resto no. Noi stiamo rappresentando l'Italia in Europa in questo momento".