Roma, Fonseca: "Sono Soddisfatto. Siamo entrati forte in partita"

QUI ROMA

Il tecnico portoghese: "Dzeko e Mayoral hanno giocato bene”

"Sono molto soddisfatto, siamo entrati forte in partita. Abbiamo creato occasioni e dopo nel secondo tempo abbiamo gestito bene. In generale abbiamo fatto bene oggi", ecco Paulo Fonseca che, finalmente, può vedere il bicchiere mezzo pieno e tornare a sorridere sia per il risultato (3-0) sia per la prestazione corale dei suoi, con la Roma sempre in partita e padrona del campo contro un'Udinese che, alla fine, ha potuto davvero poco. lapresse

Hanno funzionato Dzeko e Mayoral: "Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita. Si è vero che è importante la profondità di Mayoral. Oggi ha fatto bene, ha lavorato bene. Era importante poi l’appoggio di Dzeko, e anche lui ha cercato la profondità. Entrambi hanno giocato bene".

C'è sempre poi il tema del gap con le big. Fonseca ne è consapevole e risponde così: "Nelle grandi partite dobbiamo migliorare i risultati. Con la Juve abbiamo fatto una buona partita, sbagliando l’ultimo momento. La cosa più importante oggi era fare i tre punti.

Ancora l'analisi del tecnico portoghese: "La prestazione di Villar? Era importante fare una forte pressing su De Paul, è un grande giocatore ed e' importante per l'Udinese, non bisognava dargli spazi. Villar ha fatto molto bene, in quei momenti e anche in fase offensiva", ha spiegato l'allenatore.

Vedi anche roma Serie A, Roma-Udinese 3-0: giallorossi terzi in classifica