Roma, Fonseca: "Prova di coraggio, sono soddisfatto"

Il 3-0 contro il Basaksehir avvicina la Roma ai sedicesimi d'Europa League: "Sono soddisfatto, principalmente perché nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita con atteggiamento e coraggio - commenta Fonseca dopo la vittoria -. Tutti hanno giocato bene, con aggressività e velocità. Anche in fase difensiva. Dobbiamo capire che i giocatori appena tornati non sono ancora pronti fisicamente per giocare 90', abbiamo però la possibilità di cambiare molto".