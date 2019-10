Roma, Fonseca: "Potevamo fare tanti gol e invece..."

Paulo Fonseca non è contento del pareggio a cui è stata costretta la Roma in casa del Wolfsberger nella seconda giornata di Europa League. "Abbiamo dominato tutta la partita, ma sbagliato le ultime decisioni. Abbiamo creato opportunità, fallendo però l’ultimo passaggio e in quel momento l’avversario segna. Potevamo fare tanti gol", ha detto deluso l'allenatore giallorosso.

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, sono una buona squadra. In alcuni momenti non è stato facile uscire dalla loro pressione. Soprattutto nelle fasce. Abbiamo facilità di giocare nella metà campo offensiva. Abbiamo cambiato molti giocatori, penso che possiamo fare meglio nell’ultima parte di campo”, ha aggiunto.

Sul turnover: "Non abbiamo altra scelta, è difficile in questo momento utilizzare tutti i giocatori che giocano normalmente. Molti sono stanchi e domenica prossima si gioca ancora".