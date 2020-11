Roma, Fonseca: "Non era facile, abbiamo fatto una partita seria"

QUI ROMA

Paulo Fonseca si gode una bella Roma, che anche senza i suoi big, offre una grande prestazione contro il Cluj. "E' importante sempre non prendere gol, abbiamo fatto una partita difensiva molto sicura. Sembra che sia stata una partita facile, ma il Cluj ha ottenuto buoni risultati in Europa League. Penso che siamo entrati in campo molto bene, abbiamo fatto una partita molto seria e quando è così le cose sono più facile. Mi è piaciuta quasi tutta la squadra", ha detto l'allenatore portoghese.





























































































Finalmente si è sbloccato anche Borja Mayoral, aiutato forse dal 3-5-2. "Può essere importante per questa partita. Ho scelto questo sistema non per far giocare Mayoral con un altro attaccante, ma perché mi sembrava il sistema giusto per questa partita. Mayoral e Mkhitaryan hanno fatto un'ottima partita, ma ho sempre detto che Borja è un giovane e va aiutato. Deve avere il tempo di adattarsi, sono contento per il ragazzo, deve prendere fiducia".

Su Pedro: "E' un grande professionista, un giocatore che sta aiutando molto la squadra, ha portato intensità. Il risultato ha permesso di dare opportunità a giovani come Milanese di giocare, ha meritato".