Roma, Fonseca: "La mia ricetta: ambizione e qualità"

Fonseca respira, la Roma è uscita dalla crisi con le due vittorie contro Parma e Brescia. Il tecnico giallorosso non ha mai perso la calma in quel periodo buio: "Ne siamo usciti facendo vedere ai giocatori che non possiamo cambiare il passato, continuare a pensare al passato, ma al futuro. Questa squadra ha fatto molte cose bene nella prima parte della stagione, perché è possibile fare bene". Al Rigamonti è arrivata una vittoria convincente: "In questa partita ho detto ai ragazzi che l'altra vittoria sarebbe stata inutile senza vincere qui. Loro hanno capito che era importante vincere oggi dopo l'ultima partita. Abbiamo dimostrato ambizione, qualità di gioco. Abbiamo meritato di vincere".













































































































































L'Europa è sempre più vicina: "Milan e Napoli? Non penso agli altri, è importante che vinciamo noi le nostre partite. Dopo vediamo che succede agli altri, ma non sono preoccupato di loro”. Il morale è tornato alto e le gambe girano più velocemente: "Sì, stiamo giocando bene in questo modo. Le vittorie rendono i giocatori più fiduciosi. E’ stata importante l’ultima partita, non solo perchè abbiamo vinto, ma perchè abbiamo fatto una buona partita e abbiamo recuperato fiducia per il resto del campionato. Abbiamo vinto, ma dobbiamo pensare adesso alla prossima partita molto difficile contro il Verona”.

Nuova sistemazione anche per Ibanez al centro della difesa: "Sì, è per questo. Per due motivi: è il difensore centrale più veloce e perché ha qualità in fase di costruzione. Per questi due motivi l’ho messo al centro”.

Felicità per Zaniolo che dopo essere tornato dalla rottura del crociato ha ritrovato anche il gol: "Sono molto felice perché dopo 6 mesi di duro allenamento e sacrifici, è stato il coronamento di un nuovo punto di partenza. Ho avuto uno dei più brutti infortuni che un giocatore possa avere e ho risposto bene. Sono felice soprattutto per la squadra che sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, speriamo di continuare così”. La salita non è ancora terminata: "Sono due settimane che mi alleno con la squadra, ogni 3 giorni si gioca e posso fare poco lavoro organico. Mi fermo ogni volta a fine allenamento con il prof per potenziare. Ora sono al 60-65% della forma. Sono felice, magari ancora adesso in testa non sono libero nei cambi di direzione. Col tempo tornerò come prima”.