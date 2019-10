Roma, Fonseca: "Difficile accettare questa situazione"

LE PAROLE

La Roma esce dallo stadio Olimpico con un solo punto in cascina che complica un po' la classifica dei giallorossi e soprattutto con tanta rabbia per il rigore inesistente assegnato al M'Gladbach nel recupero, ma dopo la gara il tecnico Fonseca non fa polemica e pone invece l'accento sulla buona prestazione dei suoi a dispetto dei tanti assenti: "È difficile accettare una situazione come questa, i giocatori sono devastati per questa decisione - le parole del portoghese - Comunque nonostante tutte le difficoltà, abbiamo giocato bene, sempre attenti difensivamente, i ragazzi hanno lottato molto". Roma-Borussia M'Gladbach: le foto Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Abbiamo affrontato la capolista della Bundesliga e, in emergenza, abbiamo dato tutto - ha proseguito Fonseca - Difficile accettare una situazione come questa. Non possiamo piangerci addosso, pensiamo subito alla prossima. Devo lavorare sulla testa deie calciatori, il calcio è così, dobbiamo essere veloci a reagire. Sappiamo che abbiamo giocato una buona partita, meritavamo la vittoria. Mancini? Un lottatore, un bravo giocatore, ha fatto una bellissima partita, non è facile cambiare posizione. Anche con il Milan in mediana? Vediamo, la verità è che non abbiamo molte soluzioni. Under? Tornerà nei prossimi giorni, non credo che ce la farà per il Milan. Zaniolo vice-Dzeko? Chissà, potrei giocare io - scherza il tecnico - credo che Zaniolo sia l'unica possibilità, anche se non è il suo ruolo, però purtroppo non abbiamo altre opzioni".

DZEKO: "L'ARBITRO ERA SICURO"

Al termine della gara pareggiata per via di un rigore inesistente contro il Borussia M'Gladbach, Edin Dzeko si è sfogato ai mirofoni di Sky: "Errore grave dell'arbitro. Con due punti di più la classifica sarebbe stata diversa, ora noi abbiamo altre tre partite in cui può succedere di tutto. L'arbitro era troppo sicuro, dispiace davvero. Io gli ho detto di guardare la faccia di Smalling, che era diventata subito rossa, ma l'arbitro è stato irremovibile. Persi due punti, dobbiamo guardare avanti. Come sto? Sto meglio, peccato per il nostro momento, è il quarto pareggio di fila, la vittoria ci serviva tanto".

Vedi anche Europa League Europa League, Roma-Borussia M'Gladbach 1-1: Zaniolo non basta, pari beffa e rabbia