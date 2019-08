Roma, Fonseca: "Derby gara speciale. Lazio favorita? Vale solo il campo"

VERSO IL DERBY

Paulo Fonseca si appresta ad affrontare il suo primo derby romano. "Ho giocato diversi derby nel corso della mia carriera, è una partita speciale tanto per i tifosi quanto per la città, lo si capisce perfettamente passeggiando per Roma - ha spiegato -. E' il primo spero per me di molti derby, sono motivato e non vedo l'ora di giocarlo. Lazio Favorita? Vale solo il campo". Poi qualche indizio sulla formazione: "Veretout, Mancini e Zappacosta sono pronti, ma non vi dico se saranno titolari. Florenzi esterno alto? Ci stiamo lavorando...".

Fonseca si avvicina alla stracittadini tenendo un profilo basso, ma senza paura. "Noi sfavoriti? Conta solo quello che dice il campo - ha spiegato il tecnico portoghese -. Non ho dubbi che la Lazio sia una squadra fortissima con un allenatore che è li da tempo, ma in gare come queste è importante il campo e come si contrasta l'avversario nei suoi punti di forza. Chi è favorito lo deve dimostrare in campo". "Non ho intenzione di rivelare come ci comporteremo domani - ha aggiunto -. E' una questione tattica. Abbiamo analizzato la prestazione con il Genoa e quello che sarà il nostro comportamento domani". "Credo nell'identità di gioco di una squadra che possa prevalere l'avversario - ha proseguito Fonseca -. Non ho una visione chiusa, anche in base al risultato posso pensare di levare un attaccante per un difensore". "Se la situazione lo richiede non esiterei a farlo. Sono le circostanze della partita a determinare le scelte", ha aggiunto.

Poi una battuta sul nuovo arrivato Smalling: "Cercavamo un calciatore esperto in difesa, vanta tante presenze con il Manchester United e ha le caratteristiche adatte per noi, aggiungerà qualità perché è rapido e aggressivo. E' convocato per la gara contro la Lazio". "Juan Jesus sta bene - ha aggiunto, parlando ancora dei singoli -. Nel calcio nessuno è esente da errori. Il calcio è uno sport per gente forte e non c'è spazio per chi non ha questa forza di reazione. Per me non esistono errori individuali, il massimo responsabile degli errori della squadra sono io". Poi sulla crescita di Kluivert: "E' un calciatore su cui riponiamo molte speranze. Tutti crediamo molto in lui e siamo sicuri che il suo rendimento crescerà nel corso della stagione. Anche con il Genoa c'è stata una crescita e andrà ulteriormente crescendo". Infine capitolo Schick: "E' pronto per giocare, è con noi e domani sarà convocato. Non parlerò di situazioni ipotetiche".