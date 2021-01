Roma, Fonseca: "Contro l'Inter dobbiamo giocare per vincere"

QUI ROMA

Zitta zitta la Roma continua la sua marcia nelle zone altre della classifica e dopo il bel successo di Crotone i giallorossi guardano già al match contro l'Inter per provare a sognare qualcosa di più di un posto i zona Champions League. "Per noi è importante vincere tutte le partite, non importa l'avversario. Ovviamente l'Inter è una grande squadra, sarà una partita diversa, ma dobbiamo giocare per vincere", ha detto Paulo Fonseca.

"Abbiamo fatto una partita molto seria, abbiamo rispettato molto l’avversario che ha qualità, ma abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo una bellissima partita. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene, possiamo migliorare le uscite nel secondo tempo per l’attacco, ma abbiamo fatto una partita molto buona.La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme", ha aggiunto.

Riparte il mercato: "I nomi? Non li posso dire". Su Mhkitaryan: "E' un calciatore molto intelligente".

Poi un pensiero a Morgan De Sanctis: "Spero ritorni presto, so che è andata bene l'operazione, spero rientri presto".