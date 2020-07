Roma, Fonseca: "Contento della reazione, ma è solo una partita"

QUI ROMA

Paulo Fonseca si gode la ritrovata vittoria della sua Roma, ma cerca di tenere i piedi per terra: "Era importante vincere e vincere bene, penso che oggi lo abbiamo fatto - ha detto il tecnico portoghese - I ragazzi hanno risposto in maniera positiva. Sono soddisfatto, anche se avremmo potuto fare tranquillamente 3-4 gol, non c'era bisogno di soffrire così tanto. Oggi penso che tutti abbiano dimostrato la loro ambizione di vincere, però stiamo parlando solo di una partita. Ora è importante continuare con questo atteggiamento".

Fonseca è apparso contento della prova dei suoi, che erano reduci da tre sconfitte consecutive: "Abbiamo creato molte situazioni pericolose e dopo il gol subito abbiamo risposto molto bene. Difensivamente ci siamo disposti bene e abbiamo dato pochissime occasioni al Parma. In generale la reazione della squadra è stata buona".

Apprezzamento, in particolare, per la prova dei due centrocampisti centrali: "Veretout oggi ha avuto più libertà per attaccare. È in un grande momento, ma penso che anche Diawara abbia fatto una buona partita. Era importante recuperare palloni e giocarli in avanti e lui lo ha fatto molto bene. Turnover? Non voglio cambiare molto per la prossima partita (sabato contro il Brescia, ndr), a parte gli squalificati che dovrò cambiare per forza".