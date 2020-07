Roma, Fonseca bacchetta Zaniolo: "Brutto atteggiamento, deve aiutare la squadra"

QUI ROMA

Il peggio per la Roma sembra alle spalle, dopo la crisi sono arrivate tre vittorie consecutive in campionato: "E' sempre difficile affrontare squadre come l'Hellas Verona, ma penso che abbiamo vinto giocando bene - ha commentato Fonseca a fine partita -. Abbiamo avuto 6-7 palle gol e difensivamente abbiamo fatto bene, limitando i pericoli". L'Europa è a un passo: "Abbiamo creato molte chiare occasioni da gol, ma non siamo stati bravi a sfruttarle".

Nel finale Mancini ha ripreso Zaniolo per non aver rincorso un avversario: "Ha fatto bene, io sto con lui in quell'occasione. Zaniolo deve fare di più per il bene della squadra". Per la stellina giallorossa un passo indietro nell'atteggiamento: "Deve aiutare la squadra nei momenti difficili e capire che quando entra deve lavorare in primis per la squadra. Oggi non mi è piaciuto perché non lo ha fatto".

Le tre vittorie di fila coincidono anche con il cambio modulo, mentre è tornato al gol Dzeko: "Quando la squadra era in difficoltà Edin ha dato una grossa mano. Kolarov centrale? Ha giocato bene, lo riproporrò in futuro perché mi è piaciuto molto come ha interpretato il ruolo".