Roma, Fienga: "Fonseca non è in discussione e Dzeko resta capitano, Paratici ora un avversario"

"Chiariamo subito il tema allenatore: Fonseca non è mai stato, e non lo è, un tema aperto per la società". In occasione della conferenza stampa di presentazione di Pedro, il Ceo della Roma Guido Fienga allontana le voci su un addio del tecnico portoghese. "Il progetto è partito con lui lo scorso anno, che prevedeva l'avvio di una squadra giovane, quest'anno partiamo per un anno di esperienza in più. "Dzeko è il nostro capitano e lo resterà - ha proseguito Fienga - La sconfitta a tavolino per Diawara? Un errore fatto da noi in assoluta buona fede ma è un errore che non ha arrecato alcun vantaggio alla Roma". Sui rumors intorno a Paratici: "Credo sia irrispettoso per lui e per la Juve, per quanto mi riguarda oggi rappresenta il direttore sportivo di un'avversaria che speriamo di battere domenica".