Roma, ecco Mancini: "Fonseca simile a Gasperini, darò tutto per questi colori"

IL RINFORZO

A Roma è il giorno di Gianluca Mancini. Il nuovo difensore giallorosso si è infatti presentato alla stampa e ai tifosi. "Fonseca mi ricorda Gasperini - ha spiegato l'ex Atalanta -. Come intensità negli allenamenti e dispendio fisico sono simili. Il mister ci chiede di non aver paura e restare alti, impostando da dietro la manovra". "Non ho avuto dubbi sulla scelta di venire a Roma, questa maglia ripaga tutti i sacrifici fatti. Darò tutto per questi colori, voglio raggiungere grandi risultati", ha aggiunto il centrale. Mancini: "Fonseca come Gasp, Roma grande piazza"

"A gennaio ci sono state soltanto alcune chiacchierate, ma non volevo lasciare l'Atalanta a stagione in corso", ha proseguito Mancini, parlando dei suo trasferimento in giallorosso. Poi sulla difesa a quattro: "Ho già avuto modo di cambiare in Nazionale, diciamo che sono abituato a giocare anche a quattro. Devo capire cosa chiede il mister",

Roma, Mancini si presenta lapresse

"Devo ancora migliorare tanto su vari aspetti come la rapidità e le marcature a zona, essendo abituato a quelle a uomo", ha aggiunto. Quanto ai, Mancini una prima idea se l'è già fatta. "Il mio compagno ideale di reparto? Juan e Fazio sono grandi giocatori, ho solo da imparare da loro. La rosa è forte, ma quello che mi ha impressionato di più è Kolarov".