Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Romelu Lukaku

E' arrivato l'atteso verdetto per Romelu Lukaku: l'attaccante belga, espulso nel finale di Roma-Fiorentina per una brutta entrata sul viola Kouame, è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una sola giornata. I giallorossi dovranno quindi fare a meno di lui solo per la trasferta, importante in chiave Champions, in casa del Bologna, partita nella quale mancherà quasi certamente, per infortunio, anche Paulo Dybala. L'intervento di Lukaku è stato considerato grave fallo di gioco perché avvenuta con il pallone a distanza di gioco. Se il Giudice Sportivo avesse giudicato il fallo del belga "condotta violenta" la squalifica sarebbe stata di almeno tre giornate.