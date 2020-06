Roma: divergenze sul mercato, è strappo tra Petrachi e Pallotta

È ADDIO?

È strappo in casa Roma tra il ds Gianluca Petrachi e il presidente James Pallotta. Secondo indiscrezioni, tra i due ci sarebbero pesanti divergenze riguardo la gestione del mercato e in generale sulla squadra del futuro. Ogni scenario è possibile, tanto che non è da escludere un clamoroso divorzio di Petrachi con l'ambiente giallorosso dopo soltanto un anno. E già circola il nome del suo possibile successore. Si tratta di Morgan De Sanctis, partito come team manager e poi cresciuto nel nuovo ruolo prima con Monchi e poi al fianco dello stesso Petrachi.

De Sanctis qualche giorno fa ha detto no all'Ascoli, che puntava su di lui come direttore sportivo. Petrachi, ex Torino, ha firmato con la Roma un contratto fino al 2022.