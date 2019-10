Roma, Diawara operazione riuscita: stop di un mese

ROMA

La Roma non trova pace e la sua lista degli infortunati sembra infinita. Gli ultimi in ordine di tempo sono Amadou Diawara ed Edin Dzeko. Il centrocampista giallorosso è stato operato a Villa Suart per la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro rimediata contro il Cagliari. Intervento perfettamente riuscito, come fa sapere lo stesso giocatore tramite il suo profilo Instagram: "Ragazzi è andato tutto bene! Grazie per il sostegno, ci vediamo presto e sempre Forza Roma". Per Diawara è previsto un mese di stop. Roma, maledizione crociato lapresse

Presente a Villa Stuart anche Edin Dzeko operato dal professor Bruno Pesucci, esperto in chirurgia maxillo-facciale, per la doppia frattura allo zigomo destro rimediata nella partita contro il Cagliari: salterà la convocazione della nazionale bosniaca. Controlli post influenzali per Alessandro Florenzi, mentre Lorenzo Pellegrini si è sottoposto ai controlli dopo la frattura del quinto metatarso del piede destro rimediata nel corso del match con il Lecce, per cui è stato operato la scorsa settimana. Infine Davide Zappacosta è stato invece dimesso dopo l'operazione al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato anteriore. Il terzino inizierà adesso un percorso di riabilitazione.

IL POST DI DIAWARA