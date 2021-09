Roma, Diawara bloccato in Guinea dopo il colpo di stato

isolato

Il centrocampista e la nazionale isolati in hotel: dovevano giocare contro il Marocco. La gara è stata rinviata

C'è anche Amadou Diawara tra i giocatori bloccati in Guinea dopo il colpo di stato delle ultime ore che ha rovesciato il governo e dato il potere alle forze militari: il centrocampista della Roma, assieme ai compagni di nazionale, è isolato in hotel. La Guinea doveva giocare contro il Marocco per le qualificazioni ai Mondiali 2022 ma la partita è stata rinviata dalla Fifa "per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara". Getty Images

La nazionale marocchina, dove gioca l'ex Inter Hakimi, invece era riuscita a lasciare la Guinea in serata come confermato da un funzionario della Federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf: "I giocatori si sono imbarcati su un aereo e stanno tornando in Marocco" le dichiarazioni all'AFP. In un primo momento si pensava che, giocando il match in Marocco invertendo gara in casa e gara in trasferta, avrebbe salvato il calendario ma la situazione in Guinea è più delicata del previsto.

I giocatori guineani ora attendono che la situazione in aeroporto si sblocchi per poter prendere il primo volo possibile e lasciare il Paese, tra questi anche Diawara che la Roma attende con ansia.