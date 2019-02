Roma, Di Francesco: "Subiamo troppi gol, ma ci abbiamo creduto fino alla fine"

23/02/2019

L'analisi del tecnico giallorosso continua: "Sul gol del Frosinone abbiamo letto male la situazione, avevamo la partita in mano sul 2-1 ma le partite vanno sempre chiuse e non gestite. Abbiamo la capacità di fare gol ma abbiamo purtroppo il difetto di prenderne un po’ troppi, non penso si tratti del sistema di gioco ma di un fatto di squadra. I nostri centrocampisti non sono stati puliti in certi momenti, quindi dobbiamo migliorare anche se oggi un po’ li giustifico per il campo e il vento. Chiaramente, se non si migliora in futuro, certe situazioni le paghi".



Manolas è uscito in barella e preoccupa: "Presto per dire se ci sarà nel derby, è uscito per una botta alla caviglia, mi auguro di poterlo recuperare".



Settimana prossima la delicata sfida con la Lazio: "Ho fatto giocare un diffidato dall'inizio e poi ne ho fatti entrare altri, era importante approcciare al derby con una vittoria, quando si giocano questo tipo di partite, sono tutte difficili".