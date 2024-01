Roma: tifoso perde un orecchio per un petardo nel derby, la rabbia della famiglia

Gli scontri tra ultras della Roma e della Lazio durante e dopo il derby di Coppa Italia hanno lasciato strascichi pesanti e continuano a far discutere. All'indomani del match era emersa la notizia di un tifoso giallorosso che aveva perso l'orecchio a causa di un petardo lanciato dalla Tribuna Tevere e che lo aveva centrato in pieno. Ora, ai microfoni di Repubblica, arriva la dura reazione della famiglia del 27enne: "Nostro figlio ha perso un orecchio per una partita di calcio, ha alcune ferite interne e molto probabilmente non riacquisterà l’udito dal lato destro - le parole dei genitori -. Chiudano gli stadi, le partite si vedano a casa. Non è accettabile tutto questo".