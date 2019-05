Roma, contro il Parma maglia speciale in onore di De Rossi

26/05/2019

Roma con una maglia speciale in occasione dell'ultima partita in giallorosso di Daniele De Rossi. A svelarla il club capitolino con un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale. Nella sfida dell'Olimpico contro il Parma, sulla manica delle casacche degli uomini di Ranieri ecco una patch in onore del capitano.