Roma: "Contatti con potenziali investitori"

LA CONFERMA

Dopo le voci sull'interesse di Dan Friedkin e la sospensione del titolo in borsa per eccesso di rialzo, la Roma ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione sul possibile ingresso di nuovi soci nel club. "Sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC", si legge nel testo redatto dai vertici giallorossi su richiesta della Consob.

Dichiarazioni che sostanzialmente confermano le indiscrezioni di stampa secondo cui il tycoon americano avrebbe inviato alcuni suoi emissari nella capitale per avviare una due diligence volta a capire i margini per entrare a far parte del club con una quota ancora da stabilire (qualcuno parla anche di un interesse per il pacchetto di maggioranza della società giallorossa). Manovre e prospettive che hanno subito influito sull'andamento in borsa della Roma e portato alla sospensione del titolo per eccesso di rialzo. Friedkin fa sul serio per la Roma.

IL COMUNICATO DELLA ROMA

"Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse in data odierna sugli organi di stampa in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di A.S. Roma S.p.A. da parte di potenziali investitori, AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. ROMA S.p.A. tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC. In caso di perfezionamento di accordi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge".