Roma, con Mourinho arriva la svolta tecnologica

Allenamenti Special alla Roma con José Mourinho. Dal suo arrivo a Trigoria infatti l’allenatore portoghese, da vero perfezionista, ha fatto installare un maxischermo al campo di allenamento per analizzare gli schemi di gioco prima, durante e dopo le sedute. Ma la svolta tecnologica dei giallorossi non si ferma qui, perché la squadra viene costantemente seguita dall'alto da un drone ‘griffato’ che riprende ogni dettaglio da una visuale privilegiata. Lo stesso utilizzato dal portoghese anche nel test interno di domenica contro la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli neopromossa in Serie B.