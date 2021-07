Amichevoli: seconda vittoria per la Roma, Ternana sconfitta 2-0

Seconda vittoria in altrettante amichevoli estive per la Roma: dopo il netto 10-0 al Montecatini di due giorni fa, oggi a Trigoria la squadra di Mourinho ha superato 2-0 la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli grazie alle reti di Carles Perez al 10’ e di Marash Kumbulla al 53’. Buona prova per i giallorossi: in campo Edin Dzeko (con la fascia di capitano) e Nicolò Zaniolo, quest’ultimo al secondo test consecutivo e sempre ormai più vicino alla forma migliore.

