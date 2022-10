Roma, col Betis Mourinho può diventare l’allenatore più vincente d’Europa

VERSO ROMA-BETIS

Il portoghese in Europa ha vinto lo stesso numero di partite di Ferguson e con gli spagnoli sogna il sorpasso

© Getty Images Antivigilia di una partita molto speciale per lo... Special One. Se giovedì la Roma batterà il Betis all'Olimpico in Europa League, infatti, José Mourinho entrerà di diritto nella storia del calcio perché diventerà l'allenatore più vincente d'Europa da quando esiste la Champions League superando Sir Alex Ferguson, fermo a quota 106 partite vinte. La stessa quota che il tecnico portoghese ha toccato grazie all'ultima vittoria europea contro l’Helsinki firmata Dybala, Pellegrini e Belotti e che ora sogna di superare portando a casa tre punti che sarebbero fondamentali anche per le sorti del cammino europeo dei giallorossi.

La sconfitta contro il Ludogorets ha complicato il girone e adesso la Roma è chiamata a fare almeno quattro punti tra andata e ritorno contro gli spagnoli per continuare a puntare al primo posto del Gruppo C, che eviterebbe il delicato play-off di febbraio contro le squadre retrocesse dalla Champions League.

L'Olimpico, ancora una volta sold out, sogna una grande europea per sé e per il suo allenatore, 35 trofei in bacheca, che proprio dall'Olimpico punta a raggiungere l'Olimpo del calcio internazionale superando l'ex allenatore scozzese e tenendo a distanza di sicurezza un altro mostro sacro del calcio europeo come Carlo Ancelotti.

LA TOP TEN

10. Van Gaal, 58 partite vinte

9. Kloop, 61 partite vinte

8. Simeone, 67 partite vinte

7. Benitez, 74 partite vinte

6. Emery, 84 partite vinte

5. Guardiola, 95 partite vinte

4. Wenger, 96 partite vinte

3. Ancelotti, 105 partite vinte

1. Ferguson e Mourinho, 106 partite vinte