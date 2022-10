Gran Galà del Calcio 2022: Inzaghi, Mourinho o Pioli miglior tecnico

IL 17/10 LA CERIMONIA

La cerimonia di consegna dei premi si terrà lunedì 17 ottobre nella nuova location di Rho Fiera Milano

© Getty Images L'edizione 2022 del Gran Galà del Calcio - Aic presented by Hublot e Bancomat è stata presentata a Milano. L'esclusivo appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori giunge quest'anno alla decima edizione dopo due anni di assenza forzata in presenza causa pandemia. La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location di Rho Fiera Milano lunedì 17 ottobre 2022 per una grande serata di sport e spettacolo.

Durante la conferenza sono state svelate le shortlist dei candidati per i premi in palio. Tra questi nomi uscirà l'undici ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un'ipotetica super squadra dell'anno, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell'Anno. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2021-2022, verrà assegnato il riconoscimento per l'Allenatore dell'Anno, l'Arbitro dell'Anno, la Società dell'Anno e il Miglior Giovane di Serie B.

I CANDIDATI

"Top 11 maschile"

Portieri: Handanovic, Maignan, Vicario. Difensori; Bremer, Cuadrado, Di Lorenzo, Dumfries, Koulibaly, Skriniar, Theo Hernández e Tomori. Centrocampisti: Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Kessie, Milinkovic-Savic, Pellegrini, Perisic e Tonali. Attaccanti: Dybala, Immobile, Lautaro Martínez, Leao, Osihmen e Vlahovic.

"Top 11 femminile"

Portieri: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin. Difensori: Bartoli, Boattin, Di Guglielmo, Filangeri, Lenzini, Linari, Sousa e Stonsevold. Centrocampisti: Alves Da Silva, Caruso, Cernoia, Giugliano, Greggi e Simonetti. Attaccanti: Bergamaschi, Bonfantini, Cantore, Clelland, Girelli e Havii.

"Allenatore dell'anno"

Inzaghi, Mourinho e Pioli.

"Arbitro dell'anno"

Doveri, Mariani e Orsato.

"Società dell'anno"

AC Milan, AS Roma e FC Internazionale.

"Giovane di Serie B dell'anno"

Gatti, Carnesecchi e Zerbin



IL GOL DELL'ANNO

Ancora aperte le votazioni di "Vota il Gol", il sondaggio che decretera' il gol piu' bello della stagione 2021-22, sia al maschile che al femminile. Il riconoscimento sara' determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Gala' del Calcio Aic tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 9 del campionato femminile, tutti selezionati dall'autorevole redazione sportiva della Rivista Undici. Con oltre 45 mila voti complessivi sin qui raccolti, i gol piu' votati delle due categorie sono quelli di Theo Hernández, Luis Alberto e Pellegrini al maschile; Rosucci, Bonetti e Tucceri Cimini al femminile. Le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di mercoledi' 12 ottobre 2022. I gol maschili si possono votare al questo link. Quelli femminili invece al seguente link.