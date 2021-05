Roma, clima rovente a Trigoria: vertice tra Fonseca, Friedkin e Pinto

ROMA

Nessun ribaltone in vista prima della fine della stagione. Dal canto suo il tecnico portoghese non si dimetterà

Cinque punti in otto partite di campionato. Una media retrocessione per la Roma, in caduta libera dopo la pesantissima sconfitta in Europa League a Manchester cui è seguita la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria. Tre ko in una settimana tra campionato e Coppa. E ora anche il settimo posto, che vale la qualificazione all'Europa Conference League, è a rischio, con il Sassuolo a due punti. Paulo Fonseca si aggrappa ai tanti infortuni avuti in stagione e che non gli hanno consentito di lavorare come avrebbe voluto. Il suo destino è comunque segnato. Ma resterà fino alla fine? Il tecnico portoghese non si dimetterà ma la proprietà starebbe facendo delle valutazioni. E nel giorno di riposo della squadra è andato in scena a Trigoria un incontro tra Fonseca, accompagnato dal suo agente Marco Abreu, con i Friedkin e il gm Tiago Pinto che gli hanno espresso tutta l'insoddisfazione per la situazione.

L'incontro è durato 50'. Non sarebbero previsti clamorosi ribaltoni (vedi esonero) ma il tecnico è chiamato a chiudere nel migliore dei modi la stagione, con il ritorno della semifinale di Europa League già giovedì e le ultime quattro partite di campionato, di cui una è il derby con la Lazio. Poi sarà separazione dopo due anni, con il suo posto in panchina pronto per Maurizio Sarri. Martedì la squadra riprenderà ad allenarsi in vista della sfida contro i Red Devils, dove servirà un miracolo per ribaltare il 2-6 a Old Trafford.