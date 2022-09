Roma, Camara si presenta: "Accolto come un fratello, orgoglioso di lavorare con Mou"

ROMA

© Getty Images Dopo essersi già presentato in campo con la maglia della Roma, Mady Camara si presenta anche ai tifosi e alla stampa. "Diversi club erano interessati a me, ma nel momento in cui si è fatta viva la Roma non ho avuto esitazioni - ha spiegato il guineano -. Mourinho mi ha spiegato il progetto e ho subito deciso che volevo venire qui. E' un orgoglio essere al servizio di uno dei migliori allenatore nella storia del calcio". "Mi ha sorpreso l'ambiente familiare che si respira alla Roma - ha aggiunto -. Non c'è un compagno in particolare che mi sta aiutando a inserirmi. Mi hanno accolto tutti come un fratello".

Quanto alla grande concorrenza con cui dovrà fare i conti in mediana, Camara ha le idee chiare. "Sono arrivato qui con umiltà e con l'obiettivo di restare a lungo - ha spiegato -. Condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Pellegrini, Cristante, Wijnaldum e Bove è motivo di grande orgoglio. Questi giocatori spesso li utilizzavo alla Playstation, oggi gioco al loro fianco".

"Non sono ancora al 100% fisicamente - ha proseguito il centrocampista giallorosso parlando della sua condizione fisica -. Sto lavorando giorno per giorno per raggiungere il miglior stato di forma. Non mi pongo limiti, voglio raggiungere obiettivi personali e di squadra".

Poi qualche considerazione sul campionato italiano. "Ci sono delle differenze con quello greco, in particolare a livello tattico e di intensità - ha dichiarato Camara -. Ogni campionato ha la propria cultura, anche quello francese è diverso e starà a me adattarmi". "Dovrò lavorare per ambientarmi al meglio e mettere le mie qualità a disposizione di questo gruppo molto buono - ha aggiunto -. L'Olympiacos ha tifosi molto caldi e quelli della Roma non sono da meno. Spero di essere accolto con lo stesso affetto che mi hanno riservato in Grecia".