Roma, Bruno Peres: festa di compleanno senza mascherine e distanze

La stagione della Roma continua a essere tormentata più fuori che dentro al campo. Dopo l'addio al progetto di Tor di Valle e il ko interno contro il Milan, è esploso un altro caso che dato il momento delicato non ha fatto piacere ai tifosi giallorossi: la festa di compleanno di Bruno Peres. Il 31enne brasiliano ha organizzato una festa in riva al mare e le immagini, con il festeggiato e gli invitati senza mascherina né distanziamento, sono subito diventate virali in un momento in cui gli assembramenti sarebbero da evitare.