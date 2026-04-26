Tre punti dopo la tempesta: Gasperini ha ripreso in mano la Roma e spera ancora nella Champions

Gasperini l’aveva detto alla vigilia: “Io voglio fare calcio e basta”. La squadra sembra avere seguito questo suo comandamento. È entrata in campo molto concentrata, ha sbloccato quasi subito il risultato, ha sfruttato come sempre le straordinarie qualità del suo centravanti Malen. Una Roma tra le migliori di questi ultimi mesi ha concesso pochissimo agli avversari (solo qualche spunto di Orsolini ha rischiato di cancellare lo zero dalla casella “gol subiti”), ha tolto i riferimenti agli avversari con le posizioni ibride di Pisilli ed El Aynaoui. Soprattutto quest’ultimo, spesso sotto tono quando è stato impegnato da titolare, ha timbrato con decisione il foglio-partita, con l’assist per il vantaggio di Malen e il gol del raddoppio firmato di suo pugno.