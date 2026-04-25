Verona, Sammarco: "Abbiamo lottato, spero che il club abbia un programma per il futuro"

25 Apr 2026 - 23:31

Manca ancora l'aritmetica ma ormai il Verona è a un passo dalla retrocessione. "Abbiamo lottato, meglio nel primo tempo e nel secondo c'è stata un po' di paura. Tanti errori tecnici, speravamo di vincere e almeno abbiamo fatto un punto. Dobbiamo preparare la prossima, fare il massimo e rendere orgogliosi i tifosi. "I ragazzi non si sono mai tirati indietro, hanno obiettivi da raggiungere. Le motivazioni di squadra passano da quelle singole di ogni calciatore", ha detto mister Paolo Sammarco. Sul futuro: "Mi auguro che abbiamo un programma, se lo meritano la città e i tifosi. Quello che farò io non è importante".

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