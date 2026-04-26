Noslin: "La Lazio darà tutto per regalare la Coppa Italia ai tifosi"

La vittoria con l'Atalanta "ha lasciato tanta felicita, a noi e soprattutto ai tifosi. Abbiamo vinto una partita difficile e siamo contenti di essere arrivati in finale. Ora troveremo l'Inter, una grande squadra che è in testa al campionato. Sarà una gara complicata ma daremo tutto per regalare il trofeo ai nostri sostenitori. Motta? Edoardo si è sempre allenato bene, è stato bravo a farsi trovare pronto dopo l'infortunio di Provedel. Spero possa continuare cosi e aiutarci a vincere la Coppa Italia, sono molto orgoglioso della sua crescita". Sono queste le parole di Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ai canali ufficiali del club prima del match con l'Udinese. Poi, parlando delle prossime sfide in campionato, l'olandese sottolinea come "le vivremo con la stessa mentalità, vogliamo vincere ogni partita, a prescindere dall'avversario e dalla competizione. Sicuramente saremo un po' più rilassati a livello mentale ma lotteremo per conquistare i tre punti. Vedere i tifosi a Formello e poi in aeroporto, prima e dopo l'Atalanta, ci ha aiutato molto", mentre sul tecnico Sarri ammette come "mi ha trasmesso da subito fiducia, mi dice sempre di aspettare e sfruttare l'occasione per dimostrare il mio valore. Sto imparando tanto da lui, soprattutto a livello tattico, su come devo posizionarmi in fase di non possesso. Per Sarri la difesa è fondamentale. Adesso sfrutterò la sua esperienza per cercare di segnare di più". Infine un pensiero sul futuro con la volontà di "aiutare la Lazio a vincere, ala o attaccante centrale cambia poco. Cercherò di segnare di più, so di avere le qualità per farlo", conclude.