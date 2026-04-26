Fiorentina, Kean e Piccoli entrambi out: i convocati per il Sassuolo

26 Apr 2026 - 11:07
© Getty Images

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Paolo Vanoli deve reinventarsi l'attacco per Fiorentina-Sassuolo. Out sia Moise Kean sia Roberto Piccoli (risentimento all'adduttore sinistro) dai convocati per la sfida delle 12.30, assenti anche Fortini, Parisi e Gosens. 

I convocati della Fiorentina per la sfida col Sassuolo: Balbo, Braschi, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Puzzoli, Ranieri, Rugani, Solomon.

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